«Вулверхэмптон» дома потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ

«Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы отличиться, но поразить ворота никому не удалось.

«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до пяти матчей, набрал 43 очка и занимает пятое место в чемпионате. Брайтон с 29 очками находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 15 марта на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Арсенал».

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