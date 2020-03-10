Вратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛ

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал автором лучшего сейва в 29-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вратарь выручил команду после удара с близкого расстояния в матче с «Челси» (0:4). В прошлом туре сейв Пикфорда также был признан лучшим.

В пятерку лучших по итогам минувшего игрового уик-энда также вошли спасения Бернда Лено («Арсенал»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед») и Алекса Маккарти («Саутгемптон»).

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