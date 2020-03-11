Мужчина спас умирающую незнакомку и спустя восемь лет впервые встретил ее

Житель Германии стал донором стволовых клеток для умирающей незнакомки и подарил ей возможность выздороветь и стать матерью. Спустя восемь лет они впервые встретились, передает газета Daily Mirror.

34-летней Джо Келли (Jo Kelly) было всего 22 года, когда у нее диагностировали онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Несмотря на радио- и химиотерапию, рак распространился на легкие и кости. Три года спустя доктора предупредили, что болезнь достигла терминальной стадии, и пациентке осталось жизнь несколько месяцев.

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Вскоре Келли начала принимать новые препараты, благодаря которым болезнь перестала прогрессировать. Затем ей прописали еще один курс лечения, после которого рак перешел в стадию ремиссии. Впервые ее состояние здоровья стабилизировалось. Это позволило врачам провести операцию по пересадке стволовых клеток.

Для Келли нашли только одного подходящего ей донора — Стефана Беренса (Stefan Berens). Тот охотно согласился спасти умирающую пациентку, и в 2012 году доктора успешно ее прооперировали. Как только женщина пришла в себя, она отправила своему спасителю письмо с благодарностью, но не получила ответ.

Два года назад Келли забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения. «Я должна была поделиться этой радостной вестью с моим донором. Я так счастлива, что сделала это», — отметила она. Келли хотела поблагодарить Стефана за подаренную ей возможность стать матерью. Они встретились в 2020 году в английском городе Манчестер.

«Встреча со Стефаном была важным событием в огромной главе моей жизни. Не знаю, что нам уготовано судьбой, но я надеюсь, что смогу поддерживать связь с моим кровным братом», — заключила Келли.

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