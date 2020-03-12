У самого бедного сенатора США Берни Сандерса насчитали миллионы долларов

Состояние претендента на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах Берни Сандерса может достигать нескольких миллионов долларов, несмотря на то, что он считается самым бедным из американских сенаторов. Об этом в четверг, 12 марта, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, точный объем активов Сандерса неизвестен, однако, по некоторым данным, его состояние оценивается в 2 миллиона долларов, в то время как в среднем состояние сенаторов составляет около 3,2 миллиона долларов. При этом самым богатым членом Сената на данный момент является демократ Марк Уорнер, представляющий штат Вирджиния — в 2016 году у него насчитали 402 миллиона долларов.

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По информации Business Insider, зарплата Сандерса как сенатора от штата Вермонт, пост которого он занимает с 1991 года, составляет всего 174 тысячи долларов в год. До этого, с 1981-го по 1989-й он возглавлял город Берлингтон в том же штате и получал всего около 33,7 тысячи долларов в год. Так, к 2015 году состояние Сандерса составляло всего 750 тысяч долларов. Однако в последние годы оно резко возросло, пишет издание.

При этом больше всего Сандерсу принесла не политическая деятельность, а писательская. По данным Business Insider, в 2016 году сенатор заработал более 1 миллиона долларов, причем порядка 868 тысяч из них ему принесли гонорары, выплаченные за написанные им книги, в частности за опубликованную в том году «Нашу революцию» (Our Revolution). В 2017 году, когда в свет вышла еще одна книга Сандерса «Руководство Берни Сандерса по политической революции» (Bernie Sanders Guide to Political Revolution) его доход также составил более 1 миллиона долларов, из них 880 тысяч обеспечили писательские гонорары.

Кроме того, отмечает издание, в собственности Сандерса и его жены Джейн находятся три объекта недвижимости. В 2009 году они приобрели дом с четырьмя спальнями за 405 тысяч долларов в Вермонте, а в 2016-м — еще один дом за 575 тысяч долларов в том же штате. Также у Сандерса есть таунхаус в Вашингтоне, купленный за 488 тысяч долларов в 2007 году.

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