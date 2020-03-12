Украина начала готовить новую эвакуацию граждан из Китая

Министерство иностранных дел (МИД) Украины готовит вторую эвакуацию из охваченного смертельным коронавирусом китайского Уханя. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Сейчас посольству известно о 41 гражданине в Ухане, из них 10 изъявили желание эвакуироваться», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что число желающих вернуться на родину может возрасти, и их всех отправят домой. Также министр пообещал разрешить ситуацию с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из-за своей собаки. По его словам, Зинченко пройдет все необходимые тесты и процедуры в Пекине, после чего сможет покинуть страну.

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Первая волна эвакуации украинцев из Уханя прошла 20 февраля. Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших приходится на материковый Китай, на втором месте по их числу — Италия.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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