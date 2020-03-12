Россиянам предложили заработать помощью несуществующей поправки в Конституцию

Жителям России массово пересылают сообщение в мессенджере WhatsApp с предложением заработать больше одного миллиона рублей каждый год с помощью принятия особой поправки в Конституцию страны. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, рассылка посвящена несуществующей поправке. В тексте говорится, что «хорошие люди предлагают внести в Конституцию России непотопляемую, вечную статью». В поправке якобы предлагается 10 процентов от продаж природных ресурсов, принадлежащих народу, ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину России.

Авторы сообщения предлагают распространить послание как можно большему числу пользователей, мотивируя это тем, что «может, даст Бог, [информация] дойдет и до [президента России Владимира] Путина и членов правительства». В самом конце текста утверждается, что сумма выплат при принятии «непотопляемой статьи» составит больше одного миллиона рублей в год.

При этом в сообщении не упоминается о том, что сбор предложений по поправкам в Конституцию окончен, а законопроект уже принят Госдумой и Советом Федерации. В настоящее время его рассматривают законодательные власти регионов. Из сообщения создается впечатление, что поправка может появиться к голосованию, назначенному на 22 апреля.

В законопроекте прописаны сами поправки в Конституцию, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. Всего документ содержит почти 400 поправок. Одна из самых обсуждаемых — поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой о президентских сроках, подразумевающая возможность для действующего президента вновь баллотироваться на пост даже после окончания двух сроков руководства страной.

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