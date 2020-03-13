Кремль назвал диверсией массовую рассылку «поправки» о выплатах всем россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозой рассылку сообщения в мессенджере WhatsApp, посвященную несуществующей поправке к Конституции страны, передает «Интерфакс».

«Безусловно, это угроза. Это информационная диверсия», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь пояснил, что необходимо противодействовать распространению таких сообщений. В Кремле рассчитывают, что соответствующие органы обратят на это внимание.

В середине марта жителям России стали массово пересылать сообщение в WhatsApp про несуществующую поправку к Конституции. Готовящаяся поправка якобы предлагает ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину России 10 процентов от продаж природных ресурсов, принадлежащих народу. Таким образом россияне смогли бы обогатиться на более чем миллион рублей ежегодно, утверждалось в тексте.

Сообщение стали появляться у пользователей мессенджера уже после того, как сбор предложений по поправкам в Конституцию был окончен, а законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Из сообщения создается впечатление, что поправка может появиться к голосованию, назначенному на 22 апреля.

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