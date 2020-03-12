Кадыров пригрозил закинуть Емельяненко в подвал в случае поражения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил «закинуть в подвал» бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в случае его поражения в поединке с Магомедом Исмаиловым. Запись разговора Кадырова с Емельяненко опубликована в Instagram бойца.

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину», — сказал Кадыров в ответ на призыв Емельяненко не переживать о результате его боя с Исмаиловым. Глава Чечни дал бойцу несколько советов перед грядущим боем, в частности, отрабатывать защиту от тейкдаунов. Александр отметил, что ему достаточно один раз «зацепить» соперника.

В ходе этого же разговора Кадыров указал на то, что Емельяненко занимается физкультурой, а не спортом. «У меня камеры везде. Я смотрю, сколько он тренируется, сколько отдыхает. Он физкультурой занимается. Пульс долго держит в районе 125-130», — отметил глава Чечни. В ответ на это боец заявил, что не может спорить с Кадыровым: «Рамзан всегда прав. Я занимаюсь спортом, чтобы здоровым людям доказывать, что додики тоже на что-то способны».

В конце февраля Емельяненко и Кадыров провели спарринг. После этого в сети появились кадры их совместной тренировки. Боец рассказал, что глава Чечни его не жалел. «Бил жестко с обеих рук», — резюмировал он.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. В Чечне спортсмен готовится к своему следующему поединку, запланированному на 3 апреля на турнире АСА 107. Его соперником станет другой россиянин Магомед Исмаилов.

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