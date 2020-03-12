России пригрозили расследованием за обвал цен на нефть

Альянс производителей энергоносителей США пригрозил России и Саудовской Аравии расследованием из-за обвала цен на нефть. Об этом заявил член исполнительного совета альянса и бывший советник американского президента по энергетике Гарольд Хамм, передает Fox Business.

В ходе расследования планируется установить, занимаются ли Москва и Эр-Рияд целенаправленным демпингом цен в ущерб американским производителям сырья. По мнению самого Хамма, стороны ведут «направленную атаку» на конкурентов из США, попутно используя в своих интересах пандемию коронавируса, из-за которой в мире упал спрос на нефть.

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Цены на сырье обвалились после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи. После ее развала из-за разногласий России и Саудовской Аравии стоимость барреля Brent опускалась до почти 30 долларов на торгах на Лондонской бирже ICE.

В последующие дни дополнительное давление на цены оказали планы Саудовской Аравии и еще нескольких стран увеличить добычу нефти и предоставить покупателям скидку на сырье.

Агентство Bloomberg написало, что Москва и Эр-Рияд своим решением разорвать соглашение нанесли сокрушительный удар по американской сланцевой нефти, поскольку в условиях низких цен добыча сырья становится нерентабельной почти для всех производителей в США.

Между тем Россия отказалась считать себя виновной в срыве сделки ОПЕК+. Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что Москва не была инициатором выхода из соглашения и предлагала продлить его на прежних условиях еще на квартал.

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