Эстония оказалась в худшем кризисе за всю историю

Экономический кризис, который уже начался в Эстонии, носит беспрецедентный характер. По словам министра финансов Мартина Хельме, республика с этой точки зрения оказалась в худшей ситуации за всю историю с момента обретения независимости, сообщает телерадиовещательная корпорация ERR.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни», — подчеркнул он, комментируя ситуацию с распространением коронавируса и нефтяной кризис.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Как отметил Хельме, в министерстве видят, что произошло в Европе за последние пару месяцев, и «такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, никогда не было». Ситуация меняется постоянно и самым неожиданным образом, поэтому власти не могут предсказать, что будет даже через пару недель, не говоря уже про пару месяцев.

Эстонский чиновник напомнил, что в мире в целом и в Европе в частности долговая нагрузка выше, чем была во время кризиса 2008 года. Одновременно с этим в настоящее время выше безработица, а конкурентоспособность стала только хуже. Из-за этого западные страны оказались в худшей ситуации, чем 12 лет назад.

По его словам, вскоре резко сократятся балансы предприятий, многие из них не смогут привлекать средства через выпуск облигаций, а банки станут отзывать кредиты.

Ранее эксперты предположили, что ситуация с коронавирусом станет самой большой в истории человечества угрозой для экономики. Такая опасность вызвана не имеющими аналогов в истории торговыми связями между странами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!