Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов. Джакарта решила отказаться от его заключения из-за давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пообещала в таком случае наложить санкции. Кроме того, американцы выступили против сделки по патрульным кораблям между Индонезией и Китаем.

О том, что поставка российских Су-35 Индонезии откладывается из-за американских санкций, сообщил в октябре 2019 года «Коммерсантъ». По данным источников издания, США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительных мер из-за сотрудничества с Россией.

Соглашение на поставку 11 истребителей Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 миллиарда долларов. При этом отмечалось, что половину суммы — 570 миллионов долларов — смогут оплатить товарными поставками. Начать передачу самолетов планировалось еще в 2019 году.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

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