Россиян заверили в готовности страны к внешним шокам

Финансовая система России в 2020 году готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

В ЦБ пояснили, что в банковской и финансовой системе страны накоплены буферы капитала и ликвидности как рублевой, так и валютной. В регуляторе заверили, что имеют полный набор инструментов для поддержания стабильности и готовы к оперативным действиям в случае необходимости.

К настоящему времени на фоне обвала на российском фондовом рынке и ослаблении рубля Центробанк уже предпринял ряд мер для поддержания экономики. Так, 11 марта регулятор продал валюту на 3,58 миллиарда рублей в рамках упреждающих мер. 13 марта ЦБ решил провести аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей.

Также в России ввели временные регуляторные послабления для банков, чтобы поддержать отрасли транспорта и туризма, а также стимулировать кредитование производителей медицинских товаров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!