Миллера ознакомили с ходом строительства завода по производству катализаторов

Совет директоров «Газпром нефти» ознакомился с ходом реализации проекта строительства первого в России современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки, сообщает пресс-служба компании.

Строительство планируется завершить в 2021 году. Предприятие должно обеспечить выпуск 21 тысячи тонн современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива стандарта «Евро-5» и глубокой переработки нефти.

«"Газпром нефть" создает в России самый современный завод по выпуску катализаторов, который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных производителей», — отметил председатель совета директоров Алексей Миллер. «Компания формирует новое направление бизнеса, привлекая российских ученых к разработке и развитию наукоемких технологий, отечественных поставщиков оборудования и сырья — к созданию импортозамещающей продукции. Уделяя внимание созданию и развитию нового направления бизнеса, "Газпром нефть" демонстрирует диверсифицированный подход, формируя устойчивую базу для дальнейшего развития активов», — подчеркнул он.

Ранее Министерство энергетики РФ присвоило проекту статус национального, а инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 30 миллиардов рублей.

Эксперты, как ранее писала «Лента.ру», отмечают, что потребности российских НПЗ в катализаторах постоянно растут. В 2011 году потребление катализаторов на всех российских предприятиях составляло чуть более 7 тысяч тонн, а в 2017 году этот показатель увеличился до 11,2 тысячи тонн. На рубеже 2019-2020 годов российская нефтянка подходит к объему в 17-18 тысяч тонн.

«Катализаторы предназначены для получения качественных моторных топлив. Если будут хорошие катализаторы, то будут нормальные моторные топлива. Моторные топлива по международным стандартам у нас сейчас производятся большей частью на импортных катализаторах. И фактически Россия находится в полной зависимости от поставок этих катализаторов из-за рубежа. Прекратятся поставки — не будет у нас нормальных топлив. И чтобы исключить какую бы то ни было зависимость от разного рода случайностей, нужно активно развивать собственное их производство», — подчеркнул Олег Климов.

Технологии производства катализаторов разработаны «Газпром нефтью» совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и защищены международными патентами. Предприятие будет использовать сырье российских поставщиков.