Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

В Кремле ответили на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об угрозе роста бедности в России на фоне коронавируса и низких цен на нефть, пишет «Интерфакс».

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, негативный прогноз Кудрина является личным мнением опытного экономиста. Однако при рассмотрении ситуации необходимо рассматривать ее комплексно, а не опираться только на одну точку зрения, отметил представитель Кремля.

«Надо это обязательно рассматривать в комплексе, в том числе оценки правительства, наших статистических ведомств», — сказал Песков. Он призвал внимательнее изучить ситуацию на мировых рынках, прежде чем делать заключения о будущем российской экономики.

12 марта глава Счетной палаты заявил, что Россия по итогам 2020 года ситуация с бедностью может ухудшиться. Кроме того, он отметил, что как при консервативном, так и при базовом экономическом прогнозах рост ВВП страны по итогам года будет около нуля. По подсчетам Кудрина, обвал цен на нефть обойдется бюджету в три триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!