Очереди за марихуаной заполонили Нидерланды из-за коронавируса

Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары, чтобы замедлить распространения коронавируса. Из-за этого страну заполонили очереди за марихуаной, сообщает портал France24.

В частности, должны закрыться магазины, продающие каннабис. По словам очевидцев, очереди из нескольких десятков человек появились через считанные минуты после заявления правительства.

Люди объяснили, что пришли купить марихуану из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я не употребляю марихуану, но потом подумала — мне же придется несколько недель сидеть дома», — рассказала жительница Амстердама журналистам.

В Нидерландах заразились 1135 человек; 20 умерли, и всего двоим удалось вылечиться.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

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