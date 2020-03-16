РПЛ призвали отказаться от досрочного чемпионства «Зенита»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев призвал руководство Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) отказаться от идеи объявить петербургский «Зенит» чемпионом досрочно. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как это мы можем признать "Зенит" чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!» — заявил Газзаев. Он добавил, что ничто не может помешать доиграть чемпионат позже. «Все должно быть по спортивному принципу», — заключил тренер.

Ранее стало известно, что назначенный на 22 марта матч между ЦСКА и «Зенитом» не состоится. Решение отменить встречу связано с указом мэра Москвы Сергея Собянина запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий.

«Зенит» после 22 туров чемпионата лидирует в турнирной таблице с 50 очками. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку). ЦСКА занимает пятое место (36).

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