Подполковник МВД уснул за рулем после ДТП и попал на видео

Видео: t.me/pdmnews

В Тольятти подполковник МВД Роман Морозов уснул за рулем после ДТП и попал на видео. Видеоролик с места происшествия публикует Telegram-канал «Подъем». На кадрах показана поврежденная машина и заснувший водитель.

В настоящее время началась служебная проверка по факту размещения видео. Обстоятельства случившегося выясняются. Пользователи соцсетей, отмечает издание, предположили, что полицейский мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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