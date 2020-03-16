Двукратного олимпийского чемпиона пристыдили за неуважение к Фуркаду

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ» пристыдил двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева за слова о том, что француз Мартен Фуркад его разочаровал.

«Мне как президенту, конечно, даже стыдно за некоторые высказывания наших руководителей биатлона, как Дима Васильев высказался, что он вообще не уважает этого человека», — заявил Драчев. Он подчеркнул, что «биатлон без Фуркада будет другим». Также глава СБР добавил, что француз — «звезда и король» биатлона, «настоящий герой», который помог сборной Франции выйти на лидирующие позиции в мире.

Ранее Васильев заявил, что Фуркад на протяжении всей карьеры вел себя недостойно и его «не хочется хвалить», хотя он и завоевал большое количество наград.

14 марта бывший российский биатлонист Антон Шипулин также высказался в адрес Фуркада и назвал главное отличие себя от француза. Шипулин заявил, что француз был спортсменом, который умеет четко концентрироваться на результате.

13 марта Фуркад объявил о завершении карьеры. 31-летний француз — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира. На его счету также семь подряд побед в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом. В сезоне-2019/2020 он стал вторым в рейтинге мировой серии, проиграв только норвежцу Йоханнесу Бё.

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