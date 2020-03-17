Многократный призер чемпионатов Украины по боксу погиб в аварии

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Федерации бокса.

Источник не дает подробностей произошедшего, однако отмечает, что Лисовой стал жертвой «ужасной аварии». Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Лисовой — многократный призер чемпионатов Украины по боксу в категории до 91 килограмма. Он выступал за клуб «Украинские Атаманы».

В декабре 2019-го сообщалось о гибели защитника мини-футбольной сборной России Кирилла Погорелова. Футболист, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего его автомобиль отлетел и задел еще две машины. Погорелов погиб от полученных травм.

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