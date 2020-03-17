«Спартак» переименовали в ЦСКА

Гандбольный клуб «Спартак» прекратил существование под данным названием. С 17 марта клуб носит название ЦСКА, сообщается на сайте команды.

Сайт гандбольного «Спартака» с 17 марта состоит из единственной страницы, где размещено заявление клуба. В нем ребрендинг и переименование связывают со стремлением «повышение рейтинга российских клубов за рубежом». Ссылка, по которой предлагается впредь следить за клубом, приводит на сайт гандбольного ЦСКА.

Гандбольный «Спартак» был основан в 2017 году. Уже в первом сезоне своего существования клубу удалось выиграть серебро чемпионата страны.

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России по гандболу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!