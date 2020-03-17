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Раскрыты способы защиты от «кибер-коронавируса»

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роскомнадзор предупредил россиян о том, что из-за пандемии коронавируса увеличилось количество случаев мошенничества в сети. На сайте ведомство раскрыло способы защиты, которые помогут пользователям не стать жертвами киберпреступников.

В Роскомнадзоре рассказали, что в массовых рассылках от злоумышленников содержатся ложные рекомендации по профилактике заболевания и другая фейковая информация. Уточняется, что целью мошенников является кража персональных данных пользователей (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты). По данным ведомства, информация используется не только для пополнения баз для спам-рассылок, но и для заражения устройств, а также использования платежной информации.

В качестве способов защиты от «кибер-коронавируса» в ведомстве порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать вложения в письмах и быть осторожными при вводе данных банковских карт при онлайн-покупках.

Кроме того, Роскомнадзор отметил, что важно доверять только проверенным источникам информации. В ведомстве уточнили, что массовые рассылки в мессенджерах, соцсетях, а также по электронной почте и SMS — это ненадежные источники.

Ранее IT-эксперты рассказали о том, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что пользователям стали приходить содержащие ссылки на фишинговые сайты якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Предыстория: Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
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