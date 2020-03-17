Сбербанк привлечет к работе осужденных

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Об этом во вторник, 17 марта, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Уточняется, что проект уже стартовал в Новосибирске. Участие в нем принимают осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Решение о дальнейшем развитии проекта будет принято после оценки проведенной в Новосибирске работы.

«Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта — это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», — считает Попов.

При этом никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет, поскольку предоставленная осужденным для работы информация не содержит никаких персональных данных. Отмечается, что работа заключенных состоит из разметки данных.

«Зачастую общество и работодатели не настроены на то, чтобы принять бывшего заключенного. Тем, кто, как говорят "встал на путь исправления", очень сложно адаптироваться к изменившимся условиям, найти себя. Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку общества», — заключил зампредседателя правления Сбербанка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!