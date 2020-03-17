В Париж вошла военная техника

В сети распространяются кадры, на которых запечатлена военная техника, вошедшая в Париж. Видео опубликовали в Telegram-канале Gallia Daily.
Местные жители сняли железнодорожный состав, на котором перевозят несколько десятков единиц тяжелой военной техники. Машины заметили и в пригороде Парижа. Отмечается, что их направили в столицу Франции.
16 марта французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении ограничений на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Он также сообщил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны.
По последним данным, во Франции заражено более 6,6 тысячи человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.