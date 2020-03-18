В Киеве объявят чрезвычайную ситуацию

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на решение Киевской облгосадминистрации (ОГА).

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности региона определила обстановку как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня».

В то же время о введении чрезвычайной ситуации в украинской столице должна объявить Киевская городская государственная администрация.

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Сейчас департамент здравоохранения Киевской ОГА запустил горячую линию для предоставления информации жителям и помощи при подозрении на коронавирус. Исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что власти принимают меры для поддержки медработников и больниц, а также информационного обеспечения населения.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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