Подсчитано число оставшихся за границей россиян во время пандемии коронавируса

Около 100 тысяч российских туристов остаются за рубежом во время пандемии коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в Ростуризме, передает «Интерфакс».

Как отметили в пресс-службе ведомства, большинство россиян находятся в Турции, странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Из стран, не закрытых в связи с распространением инфекции, они возвращаются планово, в соответствии с ранее приобретенными билетами.

Материалы по теме Россияне не могут вернуться в страну из-за коронавируса Тысячи людей застряли за границей из-за карантина и приостановки авиасообщения

В Ростуризме напомнили, что во многих европейских и ряде других стран ввели ограничительные меры из-за коронавируса, и порекомендовали туристам заявлять о себе в российские консульства и посольства на территории этих государств, а также находиться на связи с туроператорами и авиакомпаниями для решения вопросов о возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список стран, не рекомендуемых к посещению из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. В него вошли 53 государства — в частности, Аргентина, Албания, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Италия, Ямайка, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Литва, Малави, Мальта, Марокко, Монголия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!