Россияне начали скупать дешевые авиабилеты по стране

Российские туристы начали скупать дешевые билеты для перелетов по стране на летние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты анализа бронирований туристического сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самым подешевевшим таким направлением оказался маршрут Москва — Элиста — Москва, его стоимость понизилась на 63,3 процента, до 4700 рублей. Также в рейтинге оказались направления из Тюмени в Сочи и обратно (на 58,7 процента, до 6919 рублей), из Екатеринбурга в Сочи (на 34,1 процента, до 11 421 рубля), из Санкт-Петербурга в Симферополь (на 32,3 процента, до 10 169 рублей), а также из Северной столицы в Сочи (на 32 процента, до 8544 рублей).

Кроме того, снизилась стоимость таких маршрутов туда-обратно, как Омск — Сочи, Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Барнаул, Омск — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Сочи, Краснодар — Санкт-Петербург, Москва — Геленджик, Москва — Геленджик, Челябинск — Минеральные Воды, Москва — Владикавказ, Псков — Сочи, Ростов-на-Дону — Симферополь и Ростов-на-Дону — Сочи.

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В целом стало известно, что общий средний чек на авиабилеты туда-обратно по стране на предстоящее лето снизился с 12021 до 10425 рублей, то есть на 13 процентов. Представители сервиса также отметили, что в настоящий момент возможно приобрести авиабилеты на грядущее лето по направлениям, которые раньше были недоступны, предполагая, что к этому времени пандемия коронавируса пойдет на спад в силу сезонности или создания вакцины.

18 марта сообщалось, что россияне бросились скупать авиабилеты в одну сторону. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году доля продаж билетов в один конец выросла с 53 до 68 процентов. При этом особенно выросла популярность направлений внутри страны, наиболее востребованными для бронирования оказались Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Калининград и Краснодар.

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