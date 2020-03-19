Назван преемник уволенного по делу Голунова полицейского начальника

Генерал-майор Анатолий Фещук станет новым начальником УВД по Западному административному округу Москвы вместо уволенного по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова Андрея Пучкова. Об этом в четверг, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД Москвы.

В УВД по Северо-Западному административному округу на должность начальника назначен полковник полиции Антон Ромейко-Гурко. Кроме того, пост начальника УВД на Московском метрополитене ГУ МВД занял полковник полиции Шамиль Сибанов.

В июле 2019 года сообщалось, что пятерых сотрудников МВД по ЗАО, в том числе Пучкова, отстранили от работы после дела в отношении Голунова.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. В итоге 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против журналиста и его освобождении.

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