Живущие в селах российские северяне получат выплаты на жилье

Жителям сел в Мурманской области предоставили возможность получить социальные выплаты на строительство или покупку нового жилья. Об этом сообщает «СеверПост» со ссылкой на постановление регионального правительства.

В документе сказано, что право на эти деньги имеют северяне, постоянно проживающие в сельских территориях и работающие в социальной сфере, сельском хозяйстве или ветеринарами для сельскохозяйственных животных.

Выплата составит более 70 процентов от расчетной стоимости дома. Эти средства будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

С 2011 года в Дудинке действует программа по переселению горожан в климатически более комфортные районы страны. За это время из города уехали 1,4 тысячи семей. В 2020 году на эти соцвыплаты выделят 950 миллионов рублей. Деньги поступят из краевого бюджета и от компании «Норникель».

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