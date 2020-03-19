Раскрыта загадка «Древа жизни» из древнего индейского города

Ученые Университета Аризоны раскрыли истинное предназначение загадочного дерева вида Pinus ponderosa (сосна орегонская), останки которого были обнаружены при раскопках древнего города Пуэбло-Бонито в штате Нью-Мексико (США). Ранее считалось, что оно символизировало собой «Древо жизни» или «Мировое древо», однако новые результаты опровергают эту точку зрения. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели анализ останков и пришли к выводу, что дерево не росло в городе. Сосна изначально, примерно до 1100 года нашей эры, находилась в горах Чуска, примерно в 50 километрах от каньона Чако, где достигла возраста около 250 лет. В какой-то момент дерево умерло — либо от естественных причин, либо было срублено, после чего его доставили в город. Оно могло использоваться в качестве дров или установлено в качестве столба.

Ученые не исключают возможность того, что оно могло использоваться в качестве гномона, то есть шеста солнечных часов. Однако, по их мнению, дерево вряд ли обладало «космическим значением», как считали археологи раньше.

Бревно сосны длиной шесть метров было обнаружено в 1924 году во время раскопок Пуэбло-Бонито, который был покинут индейцами анасази примерно до 1126 года нашей эры. Среди руин города были обнаружены пятиэтажные дома с сотнями комнат, а также множество артефактов.

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