Льготные авиабилеты для эвакуируемых украинцев оказались дороже обычных

Цены на льготные авиабилеты для украинцев, желающих эвакуироваться домой в связи с пандемией коронавируса, оказались выше обычных. Об этом сообщают «Українські Новини».

Продажу льготных билетов должна была запустить авиакомпания SkyUp по поручению правительства.

Украинцы, пытавшиеся купить билеты по льготной цене, высказывают возмущение в социальных сетях по поводу того, что их вынуждают покупать билеты по завышенной стоимости, так как положение безвыходное. Уточняется, что цены на билеты в два-три раза выше, чем обычно.

В компании Sky Up заявили, что указанные на сайте расценки меняться не будут.

16 марта сообщалось, что на границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев. «Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом», — отметили корреспонденты издания «Страна.ua».

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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