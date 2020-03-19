Опубликовано видео полета первых военных летчиц в России

Первые в истории России военные летчицы приступили к учебным полетам. Видео с курсантками Краснодарского высшего военного авиационного училища было опубликовано в четверг, 19 марта, в Telegram-канале «Телеканал Краснодар».

Как отмечается в сообщении, первые полеты девушки совершили с летчиками-инструкторами. Студентки отработали взлет, полет в пилотажной зоне, заход на посадку и саму посадку.

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Андрея Юдина, по окончании обучения в училище девушки смогут служить в любом роде авиации. «Если получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — отметил Юдин.

После распада СССР военными пилотами в России становились исключительно мужчины. Решение о приеме женщин на летные специальности в Краснодарское военное авиационное училище было принято в 2017 году министром обороны Сергеем Шойгу. За два года на курс зачислили 31 девушку.

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