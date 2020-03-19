Девочка нашла на пляже самого большого в мире плоского морского ежа

Девочка из канадской провинции Британская Колумбия нашла во время путешествия по Мексике панцирь плоского щитообразного морского ежа диаметром 16,5 сантиметра и установила рекорд Гиннесса. Об этом сообщает информационный портал Vernon Morning Star.

Четвероклассница Неко Вонг (Neko Wong) обнаружила рекордно большую мертвую особь весом в 51 грамм на мексиканском пляже. Находку она решила показать представителям Книги рекордов Гиннесса. Эксперты провели ряд проверок и установили, что найденный девочкой плоский щитообразный морской еж самый большой в мире.

Мать Неко отметила, что ее дочь планировала выступить в классе с презентацией о плоских морских ежах. «Из-за того, что школу закрыли на карантин, думаю, это произойдет не скоро», — заключила она.

Плоские щитообразные морские ежи распространены в водах Северного полушария. Чаще всего встречаются на глубине 6-12 метров. Диаметр их панциря в среднем достигает 8-10 сантиметров. При жизни плоские щитообразные морские ежи окрашены в темный цвет. Панцирь покрыт множеством конечностей, с помощью которых они добывает пищу. После смерти окрас панциря приобретает цвет слоновой кости.

Ранее в марте сообщалось, что в американском городе Рино, штат Невада, рыбак поймал гигантского карпа и установил рекорд штата. Бренден Бернхэм (Brenden Burnham) выловил 16-килограммового карпа в озере Вирджиния.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!