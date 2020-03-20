Проверка пассажиров на коронавирус в московском аэропорту попала на видео

Проверка на коронавирус прибывших из США пассажиров в московском аэропорту Шереметьево попала на видео. Кадры с места событий присылает корреспондентка «Ленты.ру».

На записи запечатлены сотрудники аэропорта в защитных костюмах, масках, бахилах, а также перчатках и респираторах. Они проверяют прилетевших туристов, сидя за столом в специальной огороженной зоне.

По словам корреспондентки, перед выходом из самолета всем прибывшим измерили температуру и выдали анкеты с вопросами о стране вылета, датах пересечения границ, номере рейса и паспортных данных. Перед выходом в город средства индивидуальной защиты им выданы не были.

В Москве 5 марта был введен режим повышенной готовности. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Россия перешла в режим повышенной готовности 19 марта. Это значит, что школы и вузы переводятся на дистанционный режим обучения, а все спортивные и другие массовые мероприятия отменяются.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 246 тысяч человек. Отмечается, что более 10 тысяч скончались, а больше 86 тысяч — вылечились. Число зараженных в России составляет 199 человек. Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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