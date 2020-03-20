Исполнительница хита Mercy передумала рассказывать о похищении и изнасиловании

Британская певица Эйми Энн Даффи, известая как Duffy, передумала рассказывать журналистам о своем похищении и изнасиловании. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница хита Mercy представила свою новую песню Something Beautiful и призналась, что чувствует себя свободнее после того, как раскрыла поклонникам историю своего исчезновения. «Я пыталась дать интервью в устной форме, но это оказалось тяжелее, чем я думала», — написала артистка. Она пообещала, что в скором времени изложит свою историю в письменном виде.

В феврале Duffy выложила пост, в котором заявила, что ее удерживали силой, насиловали и накачивали наркотиками. Артистка не стала уточнять, когда именно произошел инцидент, а также не стала раскрывать личности людей, похитивших ее. Она отметила, что в скором времени расскажет обо всех подробностях журналистам. В настоящее время эта публикация певицы удалена.

Duffy стала популярна в конце 2000-х. Среди наиболее известных хитов звезды — Mercy, Warwick Avenue, Rain On Your Parade и Stepping Stone. В 2009 году ее релиз Rockferry был удостоен «Грэмми» как лучший вокальный поп-альбом.

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