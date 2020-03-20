Умер народный артист России Станислав Гаудасинский

Умер оперный режиссер и заведующий кафедрой Санкт-Петербургской консерватории Станислав Гаудасинский. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта.

Народный артист России скончался в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется.

Как рассказала ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Елена Амеробекян, Гаудасинский ушел из жизни через полгода после кончины своей супруги — народной артистки СССР Ирины Богачевой. Режиссера планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

Осенью 2019 года также стало известно о смерти его дочери Елены Гаудасинской. Ей было 52 года.

Станислав Гаудасинский работал руководителем-директором Государственного Малого театра оперы и балета с с 1980 по 2007 годы. Среди его постановок — «Мария Стюарт», «Евгений Онегин», «Укрощение строптивой», «Пиковая дама» и «Братья Карамазовы».