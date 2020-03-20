Москва отреагировала на желание Трампа вмешаться в ее отношения с Эр-Риядом

Москва и Эр-Рияд продолжают находиться в конструктивных отношениях, президенту США Дональду Трампу не следует в них вмешиваться, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 20 марта.

«У нас с Саудовской Аравией хорошие партнерские отношения», — подчеркнул он.

Так он прокомментировал заявление Трампа о том, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Американский президент считает, что для России, чьи доходы «почти полностью зависят от нефти», нынешняя ситуация губительна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!