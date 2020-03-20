Утвержден порядок проведения голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения голосования по поправкам к Конституции, сообщает ТАСС.

Ведомство приняло соответствующее постановление. Документ, принятый за его основу, был одобрен еще 28 февраля.

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Также ЦИК согласовала общий вид бюллетеня для голосования. В нем указан текст вопроса («Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?») и два варианта ответа — «да» или «нет». Справа от них будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки. На лицевой стороне всех бюллетеней, которые поступят в УИК, должны быть проставлены подписи двух членов этой комиссии с правом решающего голоса, а также печать комиссии.

Количество, форма и текст бюллетеней на русском языке будут утверждены не позднее 21 марта.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выразил надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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