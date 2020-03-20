Коронавирус отрезал от России русских с иностранным гражданством

Живущие в России русские граждане иностранных государств оказались в тяжелой ситуации после того, как эпидемия отрезала им возможность попасть в РФ. Их истории в статье, посвященной невзгодам иностранцев, рассказывает «Би-би-си».
Гражданин Казахстана по имени Сергей окончил университет в Новосибирске и более 15 лет живет в России — у него здесь работа, гражданская жена и маленький ребенок. Все это время он находился в стране по временной регистрации, раз в год или чаще выезжая за рубеж. В марте он не смог вернуться из командировки в Алма-ату из-за того, что Россия закрыла границы.
«Жене дома тяжело, сейчас еще везде паника», — сказал мужчина журналистам. Он пояснил, что его жена работает врачом и вынуждена уходить на ночные дежурства, а ребенка ей оставить не с кем.
Анна, приглашенная в РФ по программе для «соотечественников за рубежом», оказалась разлучена со своим молодым человеком из России, потому что у нее гражданство Литвы — ее не пустили в страну из заграничной поездки, в Москве, где она живет постоянно более 10 лет, остались ее вещи.
Дмитрий и Дарья, семейная пара из Москвы, сейчас находятся в Казахстане: Дарья родилась там и не оформляла вид на жительство, проживая в РФ по временной регистрации в квартире мужа. Ей запретили въезд, когда супруги возвращались из поездки во Францию, и Дмитрий принял решение ехать вместе с Дарьей в Казахстан к ее родителям. При этом багаж пары остался в Шереметьево, и им пришлось просить друзей забрать их вещи. «Мы летим на полтора месяца в чужой дом без вещей. <...> Мы готовы на что угодно, лишь бы не разлучаться», — сказал Дмитрий в беседе с корреспондентами.
16 марта сообщалось, что Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства на период с 18 марта по 1 мая. Сейчас в стране зарегистрировано 253 случая заражения, более сотни из них приходятся на столицу.
В феврале 2020 года российское правительство предложило упростить получение российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения