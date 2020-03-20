Коронавирус отрезал от России русских с иностранным гражданством

Живущие в России русские граждане иностранных государств оказались в тяжелой ситуации после того, как эпидемия отрезала им возможность попасть в РФ. Их истории в статье, посвященной невзгодам иностранцев, рассказывает «Би-би-си».

Гражданин Казахстана по имени Сергей окончил университет в Новосибирске и более 15 лет живет в России — у него здесь работа, гражданская жена и маленький ребенок. Все это время он находился в стране по временной регистрации, раз в год или чаще выезжая за рубеж. В марте он не смог вернуться из командировки в Алма-ату из-за того, что Россия закрыла границы.

«Жене дома тяжело, сейчас еще везде паника», — сказал мужчина журналистам. Он пояснил, что его жена работает врачом и вынуждена уходить на ночные дежурства, а ребенка ей оставить не с кем.

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Анна, приглашенная в РФ по программе для «соотечественников за рубежом», оказалась разлучена со своим молодым человеком из России, потому что у нее гражданство Литвы — ее не пустили в страну из заграничной поездки, в Москве, где она живет постоянно более 10 лет, остались ее вещи.

Дмитрий и Дарья, семейная пара из Москвы, сейчас находятся в Казахстане: Дарья родилась там и не оформляла вид на жительство, проживая в РФ по временной регистрации в квартире мужа. Ей запретили въезд, когда супруги возвращались из поездки во Францию, и Дмитрий принял решение ехать вместе с Дарьей в Казахстан к ее родителям. При этом багаж пары остался в Шереметьево, и им пришлось просить друзей забрать их вещи. «Мы летим на полтора месяца в чужой дом без вещей. <...> Мы готовы на что угодно, лишь бы не разлучаться», — сказал Дмитрий в беседе с корреспондентами.

16 марта сообщалось, что Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства на период с 18 марта по 1 мая. Сейчас в стране зарегистрировано 253 случая заражения, более сотни из них приходятся на столицу.

В феврале 2020 года российское правительство предложило упростить получение российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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