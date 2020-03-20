Компании экосистемы Сбербанка запустили сервисы для помощи во время пандемии

Компании экосистемы Сбербанка запустили акции и новые сервисы, которые помогут россиянам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что основной способ борьбы с распространением вируса — ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. По его словам, в это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно.

Четыре компании — «СберМаркет», Delivery Club, «Ситимобил» и Okko — запустили свои промоакции по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней. Кроме того, Сбербанк и Оkko запускают проект «Искусство онлайн»: на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

Сбербанк также, помимо раздела «Наука и образование» на Оkko, впервые предоставит открытый и бесплатный доступ к большей части содержания Виртуальной школы Сбербанка. Доступ предполагается открыть с 23 марта. Полный список сервисов и акций доступен на сайте компании.

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