Сбербанк оценил риск роста ставок по ипотеке

В Сбербанке оценили риск роста ставок по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления банка Светлану Кирсанову.

По ее словам, нынешняя ставка отражает текущую ситуацию на рынке. Несмотря на относительно повышенный спрос на ипотеку, никакого сигнала для пересмотра ставок по социальным проектам банка или ипотечным кредитам пока что нет, заявила Кирсанова.

Зампред отметила, что в случае движения ставок рефинансирования в Сбербанке пересмотрят и адаптируют ставки, в том числе и по ипотечным кредитам.

Ранее глава банка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, смоделированном сотрудниками Сбербанка. Прогноз предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.

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