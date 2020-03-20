Зеленский уговорил свою мать самоизолироваться

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении к нации, что он смог уговорить свою мать самоизолироваться и сидеть дома во время карантина, введенного в стране для противодействия распространению коронавируса. Видеозапись опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

«Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет нужные продукты". Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», — рассказал президент.

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Зеленский призвал украинцев следовать своему примеру: позвонить пожилым родственникам, привезти им все необходимое или заказать онлайн-доставку продуктов и лекарств. «Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Научите оплачивать коммунальные услуги онлайн», — сказал глава государства и попросил сделать все необходимое, чтобы минимизировать контакты в публичных местах.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

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