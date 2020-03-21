Путин подписал указ о присвоении Лаврову звания Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — отмечается в тексте указа.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 в Москве. В 1972 году окончил восточное отделение факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел (МИД) СССР. Свою дипломатическую карьеру он начал на Шри-Ланке помощником посла СССР Рафика Нишанова.

С 1981 по 1988 годы Лавров занимал должность первого секретаря, советника, старшего советника в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке (США). В январе 1994 года он стал постоянным представителем России при ООН. С 9 марта 2004 года занимает пост министра иностранных дел России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!