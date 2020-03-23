Назван способ избежать неприятного запаха изо рта после поедания чеснока

Диетолог из Турции Шебнем Кандыралы Йылдырым назвала способ избежать неприятного запаха после поедания чеснока. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Йылдырым отмечает, что многие не едят чеснок из-за того, что он вызывает неприятный запах изо рта. Специалист посоветовала употреблять его вместе с кипяченым молоком, чтобы избежать неприятных последствий.

Диетолог посоветовала добавлять чеснок в рацион, поскольку он якобы препятствует возникновению рака молочной железы и снижает уровень сахара в крови. Также, по словам Йылдырым, это растение нейтрализует последствия пищевого отравления и нормализует артериальное давление. Кроме того, эксперт рассказала, что женщины, которые регулярно едят чеснок и лук, реже страдают от артрита тазобедренного сустава.

В 2014 году ученые из Американского химического общества (American Chemical Society) опубликовали результаты исследования причин зловонного дыхания после поедания чеснока. Эксперты объяснили стойкость чесночного запаха содержащимися в продукте химическими соединениями.

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