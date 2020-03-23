В Москве появится «Славянский мир»

В Москве началось строительство станции метро «Славянский мир». Она появится на Коммунарской линии, сообщается на сайте департамента строительства столицы.

Планируют, что станция откроется в 2023 году на участке «Улица Новаторов» — «Коммунарка». Это должно разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки.

Коммунарскую линию прокладывают от станции «Крымская» (МЦК) до подмосковного Троицка. Ветка будет одной из самых протяженных в столичном метрополитене — около 38 километров, 16 станций. Согласно предварительным подсчетам, ей будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный метрополитен не закроют ни при каких обстоятельствах, несмотря на пандемию коронавируса. По словам главы города, метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

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