Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ, чтобы помогать пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Перед тем, как приступить к работе, волонтеры проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Также организаторы акции уже получили более тысячи заявок партнеров, готовых оказать помощь: предоставлять транспорт, продукты и психологическую и юридическую помощь. В их числе крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса, общественные организации.
Кроме того, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, а также виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.
К настоящему времени в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило более пяти тысяч обращений.
Мывместе2020.рф — агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения