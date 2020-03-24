Российских послов попросили отложить отпуска из-за коронавируса

Российских послов попросили отложить отпуска и поездки из-за коронавируса. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Такое распоряжение поступило из Москвы во все российские дипмиссии за рубежом. «Коммерсантъ» отмечает, что эту информацию подтвердили в нескольких посольствах.

Его подписал глава МИД Сергей Лавров, постановив «временно, вплоть до соответствующего указания, приостановить выезд сотрудников посольств и членов их семей в плановые отпуска, за исключением поездок в Россию, вызванных чрезвычайными обстоятельствами личного характера».

За прошедшую неделю в Россию привезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории. 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.

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