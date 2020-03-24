Российских послов попросили отложить отпуска из-за коронавируса

Российских послов попросили отложить отпуска и поездки из-за коронавируса. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Такое распоряжение поступило из Москвы во все российские дипмиссии за рубежом. «Коммерсантъ» отмечает, что эту информацию подтвердили в нескольких посольствах.
Его подписал глава МИД Сергей Лавров, постановив «временно, вплоть до соответствующего указания, приостановить выезд сотрудников посольств и членов их семей в плановые отпуска, за исключением поездок в Россию, вызванных чрезвычайными обстоятельствами личного характера».
За прошедшую неделю в Россию привезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории. 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения