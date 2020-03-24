Умер легендарный советский архитектор — один из главных зодчих Севастополя Адольф Львович Шеффер. Ему было 95 лет, сообщается на сайте правительства города.

Шеффер приехал в Севастополь после Великой Отечественной войны, чтобы восстанавливать его из руин. Архитектор является одним из создателей проекта обелиска в честь города-героя Севастополя, Триумфальной арки в честь его 200-летия, памятных знаков адмиралам Клокачеву и Корнилову, памятника подводникам-черноморцам и многих других объектов, которые стали визитной карточкой города.

Также Шеффер принимал участие в реставрации зданий. Например, институт физических методов лечения на Приморском бульваре зодчий превратил в Дворец пионеров.

«Пройдут еще десятилетия, а каждый, кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре — памятник затопленным кораблям», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.