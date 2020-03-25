Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку

Россиянам в условиях пандемии коронавируса следует сплотиться, а не паниковать и скупать гречку. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

По его словам, нужно следовать указаниям специалистов, набраться мужества и быть дисциплинированными. «Сплотиться должна вся нация», — призвал Борисов.

Вице-премьер считает, что кризисная ситуация — самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей экономики страны.

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Борисов после заседания правительства, посвященного теме развития электронной промышленности, также ответил на вопросы журналистов по обращению президента страны Владимира Путина. Вице-премьера спросили, как отразится объявленная главой государства нерабочая неделя на промышленности. «Ну как здесь... пережили голод, переживем и изобилие», — ответил Борисов.

Ранее российский лидер объявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

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