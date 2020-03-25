Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку

Россиянам в условиях пандемии коронавируса следует сплотиться, а не паниковать и скупать гречку. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
По его словам, нужно следовать указаниям специалистов, набраться мужества и быть дисциплинированными. «Сплотиться должна вся нация», — призвал Борисов.
Вице-премьер считает, что кризисная ситуация — самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей экономики страны.
Борисов после заседания правительства, посвященного теме развития электронной промышленности, также ответил на вопросы журналистов по обращению президента страны Владимира Путина. Вице-премьера спросили, как отразится объявленная главой государства нерабочая неделя на промышленности. «Ну как здесь... пережили голод, переживем и изобилие», — ответил Борисов.
Ранее российский лидер объявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения