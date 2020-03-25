Установлены «настоящие» виновники дефицита в магазинах во время коронавируса

В то время как простаивание в очередях за туалетной бумагой в магазинах во время эпидемии COVID-19 для некоторых людей имеет смысл, для других подобное поведение является неприемлемым, пишет в The Conversation аспирант Конор Винн из Университета Монаша (Австралия).

Специалист установил, что настоящими виновниками дефицита, возникшего в некоторых магазинах, оказавшихся в зоне распространения SARS-CoV-2, являются экстраверты. «Если у вас высокий уровень экстраверсии, то вряд ли что-то будет очень привлекательным [в самоизоляции из-за коронавируса]. Ища волнения и возможности, вы, вероятно, привлечены тем, чего у вас может не быть, — неуловимыми рулонами туалетной бумаги», — пишет автор.

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Также виновниками в опустошении магазинных витрин, по словам Винна, являются, в частности, люди с высокой степенью невротизма. «Пустые полки могут вызвать у вас сильное желание защитить свое право на свою долю», — уверен специалист.

По его словам, для интровертов принудительное социальное дистанцирование может быть «абсолютным благом». «Наконец у вас есть социально оправданный довод, чтобы держать этих шумных экстравертов в страхе и остаться в одиночестве в вашем богатом внутреннем мире», — пишет автор.

Винн заключает, что наблюдение за собственными действиями во время эпидемии позволяет человеку изменить себя к лучшему. Свои выводы автор основывает на одной из популярных моделей личности человека.

В марте израильский социальный клинический работник Влад Роднянский заявил, что из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном, вследствие чего и наблюдается ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии.

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