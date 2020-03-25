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Публикующие откровенные снимки блогерши обеднели из-за коронавируса

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Фото: @desireeschlotz

Блогерши, публикующие откровенные снимки в Instagram, пожаловались на то, что из-за пандемии китайского коронавируса они обеднели. Как сообщает TMZ, девушкам стали гораздо реже поступать предложения с рекламными постами, на которых строился их основной заработок.

28-летняя Эбигейл Рэтчфорд (Abigail Ratchford) рассказала изданию, что несмотря на внушительное число подписчиков (девять миллионов), продажи рекламных постов на ее аккаунте временно приостановлены из-за карантина.

Модель отметила, что пока работает по еще действующим контрактам, в соответствии с которыми ежемесячно делает публикации с рекламой отдельных брендов. При этом Рэтчфорд вынуждена готовиться к съемкам одна: в связи с текущей ситуацией стилист, визажист и фотографы не могут приехать к ней.

Хуже ситуация у менее популярной блогерши Эллы Роуз (Ella Rose). Она рассказала, что с прошлой недели ей не поступило ни одного рекламного предложения. По словам Роуз, у которой более 800 тысяч подписчиков, обычно она получает пару запросов в день.

Другая модель с двумя миллионами подписчиков, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что множество уже утвержденных рекламных публикаций с ее участием приостановлено. Товар, планируемый к продвижению в постах, производится в Китае, и компании опасаются негативной реакции в связи с темой коронавируса.

Блогерша Дезире Шлотц (Desiree Schlotz), у которой более 400 тысяч поклонников в Instagram, пояснила, что ситуация осложняется еще и тем, что весь контент необходимо создавать только внутри собственного дома. По словам девушки, некоторые компании отказываются от сотрудничества, другие задерживают оплату, поскольку сами испытывают финансовые проблемы.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире составило 382 тысячи человек, скончались 16,5 тысячи. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позже заболевших выявили более чем в 100 странах мира, в том числе в России.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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