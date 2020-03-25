Публикующие откровенные снимки блогерши обеднели из-за коронавируса

Блогерши, публикующие откровенные снимки в Instagram, пожаловались на то, что из-за пандемии китайского коронавируса они обеднели. Как сообщает TMZ, девушкам стали гораздо реже поступать предложения с рекламными постами, на которых строился их основной заработок.

28-летняя Эбигейл Рэтчфорд (Abigail Ratchford) рассказала изданию, что несмотря на внушительное число подписчиков (девять миллионов), продажи рекламных постов на ее аккаунте временно приостановлены из-за карантина.

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Модель отметила, что пока работает по еще действующим контрактам, в соответствии с которыми ежемесячно делает публикации с рекламой отдельных брендов. При этом Рэтчфорд вынуждена готовиться к съемкам одна: в связи с текущей ситуацией стилист, визажист и фотографы не могут приехать к ней.

Хуже ситуация у менее популярной блогерши Эллы Роуз (Ella Rose). Она рассказала, что с прошлой недели ей не поступило ни одного рекламного предложения. По словам Роуз, у которой более 800 тысяч подписчиков, обычно она получает пару запросов в день.

Другая модель с двумя миллионами подписчиков, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что множество уже утвержденных рекламных публикаций с ее участием приостановлено. Товар, планируемый к продвижению в постах, производится в Китае, и компании опасаются негативной реакции в связи с темой коронавируса.

Блогерша Дезире Шлотц (Desiree Schlotz), у которой более 400 тысяч поклонников в Instagram, пояснила, что ситуация осложняется еще и тем, что весь контент необходимо создавать только внутри собственного дома. По словам девушки, некоторые компании отказываются от сотрудничества, другие задерживают оплату, поскольку сами испытывают финансовые проблемы.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире составило 382 тысячи человек, скончались 16,5 тысячи. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позже заболевших выявили более чем в 100 странах мира, в том числе в России.

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